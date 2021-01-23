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Вдова Грачевского пришла на могилу мужа на девятый день

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Основателя детского киножурнала "Ералаш" не стало 14 января.

Екатерина Белоцерковская ещё не оправилась от шока по поводу внезапной кончины супруга, который стал жертвой COVID-19.

Вдова Бориса Грачевского пришла на место погребения знаменитого мужа согласно православной традиции на девятый день после его смерти.

Екатерина разместила в своём Instagram фото с могилы супруга. Место захоронения Бориса Юрьевича утопает в цветах. Их стало заметно больше. Почти ежедневно на могилу Грачевского приходят люди, чтобы отдать дань уважения талантливому режиссёру, который показал в своих творениях искренний и весёлый мир детства.

Белоцерковская объяснила, что силы жить ей придает только их маленький сын Филипп. Смириться с потерей Екатерине до сих пор тяжело.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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