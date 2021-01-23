Вдова Грачевского пришла на могилу мужа на девятый день

Основателя детского киножурнала "Ералаш" не стало 14 января.

Екатерина Белоцерковская ещё не оправилась от шока по поводу внезапной кончины супруга, который стал жертвой COVID-19.

Вдова Бориса Грачевского пришла на место погребения знаменитого мужа согласно православной традиции на девятый день после его смерти.

Екатерина разместила в своём Instagram фото с могилы супруга. Место захоронения Бориса Юрьевича утопает в цветах. Их стало заметно больше. Почти ежедневно на могилу Грачевского приходят люди, чтобы отдать дань уважения талантливому режиссёру, который показал в своих творениях искренний и весёлый мир детства.

Белоцерковская объяснила, что силы жить ей придает только их маленький сын Филипп. Смириться с потерей Екатерине до сих пор тяжело.