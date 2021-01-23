Основателя детского киножурнала "Ералаш" не стало 14 января.
Екатерина Белоцерковская ещё не оправилась от шока по поводу внезапной кончины супруга, который стал жертвой COVID-19.
Вдова Бориса Грачевского пришла на место погребения знаменитого мужа согласно православной традиции на девятый день после его смерти.
Екатерина разместила в своём Instagram фото с могилы супруга. Место захоронения Бориса Юрьевича утопает в цветах. Их стало заметно больше. Почти ежедневно на могилу Грачевского приходят люди, чтобы отдать дань уважения талантливому режиссёру, который показал в своих творениях искренний и весёлый мир детства.
Белоцерковская объяснила, что силы жить ей придает только их маленький сын Филипп. Смириться с потерей Екатерине до сих пор тяжело.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.