Блогер принял выжидательную позицию и отказывается комментировать резкое высказывание своей мамы в адрес экс-возлюбленной.
Неожиданностью для всех стал разрыв Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Ольга пожаловалась подписчикам на то, что Дава обижал её. Она назвала бойфренда чудовищем.
Манукян хранил молчание, рассказывая фолловерам только о своих творческих планах. В дело вмешалась мама Давы, которая позволила себе оскорбительные слова в адрес Ольги. Женщина яростно защищала сына, уверяя, что Бузова клевещет на её отпрыска.
Давид по-прежнему не комментирует происшествие. Миссию объяснить происходящее взяла на себя PR-помощник Манукяна Анна.
"Эту тему он не комментирует и не собирается. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живёт своей жизнью. Пусть всё идёт, как идёт", — объяснила PR-специалист.
По поводу высказывания мамы Давы представитель блогера ответила уклончиво.
"Мы не видели этой информации, нам об этом ничего неизвестно. Давид сейчас очень занят, он ведь участвует в телепроекте "Танцы со звёздами", каждый день репетиции. Весь этот скандал — забота пиар-службы Ольги Бузовой. Нам о нём нечего сказать", — рассказала Анна в беседе с "Комсомольской правдой".
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