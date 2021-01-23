Стала известна реакция Давы на обвинения Бузовой

Блогер принял выжидательную позицию и отказывается комментировать резкое высказывание своей мамы в адрес экс-возлюбленной.

Неожиданностью для всех стал разрыв Ольги Бузовой с Давидом Манукяном. Ольга пожаловалась подписчикам на то, что Дава обижал её. Она назвала бойфренда чудовищем.

Манукян хранил молчание, рассказывая фолловерам только о своих творческих планах. В дело вмешалась мама Давы, которая позволила себе оскорбительные слова в адрес Ольги. Женщина яростно защищала сына, уверяя, что Бузова клевещет на её отпрыска.

Давид по-прежнему не комментирует происшествие. Миссию объяснить происходящее взяла на себя PR-помощник Манукяна Анна.

"Эту тему он не комментирует и не собирается. Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живёт своей жизнью. Пусть всё идёт, как идёт", — объяснила PR-специалист.

По поводу высказывания мамы Давы представитель блогера ответила уклончиво.