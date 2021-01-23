С матерью согласился встретиться только старший из братьев Милохиных — Илья.
Даня и Илья Милохины провели в детском доме десять лет, потому что мать, жительница маленького села Оренбургской области, отказалась от несовершеннолетних сыновей. Даня не помнит мать совсем, а Илья смутно вспоминает те дни, когда воспитывался в родной семье.
Молодой человек встретился с матерью на ток-шоу. У юноши возникли противоречивые эмоции от свидания с родительницей, которую он не видел больше семнадцати лет.
"За один час (телепрограммы) мы не решили тех вопросов, которые копились 17 лет. Всем сейчас тяжело — мне, ей. Сложно признавать свои ошибки и промахи, особенно в подобных ситуациях. Было много слёз — до, после.
Пока у нас с ней достаточно холодные отношения, хотя я и сказал на программе, что простил. Не чувствую связи. Есть много внутренних противоречащих эмоций, которые переполняют. Особенно, когда узнал, что у неё трое детей сейчас своих", — рассказал Илья Милохин в интервью "СтарХиту".
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