Было много слёз: Милохин рассказал о встрече с мамой

С матерью согласился встретиться только старший из братьев Милохиных — Илья.

Даня и Илья Милохины провели в детском доме десять лет, потому что мать, жительница маленького села Оренбургской области, отказалась от несовершеннолетних сыновей. Даня не помнит мать совсем, а Илья смутно вспоминает те дни, когда воспитывался в родной семье.

Молодой человек встретился с матерью на ток-шоу. У юноши возникли противоречивые эмоции от свидания с родительницей, которую он не видел больше семнадцати лет.