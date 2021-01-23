Продюсер "Ласкового мая" уверен, что оппозиционер нашёл пристанище в неприступной крепости.

"Дворцом" Андрей Разин назвал СИЗО-1 под названием "Матросская тишина", где сейчас дожидается своей участи Алексей Навальный. Фото изолятора, снятое с квадрокоптера, стало мемом и неизменно подписывается, как "дворец Навального".

"Самое главное, что в этом "особняке" Лёша чувствует себя очень хорошо. Его кормят четыре раза в день, у него там есть кондиционер, телевизор. Но самое главное — никто его не грохнет, никакие спецслужбы его не достанут и не свалят на Россию, что его кто-то отравил. Лёшенька, сиди, отдыхай. Всё хорошо. Полный рацион тебе обеспечен. Это — лучший замок для Алексея Навального, который защищает его и его жизнь", — написал в Instagram Разин.