Дакоту удивило видео, в котором Бородина жалуется мужу на траты

Рита Дакота уверена, что Бородиной не нужно оправдываться перед супругом за покупки, которые она приобрела за свои честно заработанные деньги.

Ксения Бородина разместила в своём Instagram забавное видео. Она машет в воздухе банковской картой, изображая, как списывала с неё средства. Всё это сопровождается смешной озвучкой.

"Девочки, у вас так бывает? Как в тумане, все деньги потратила, а как? Сама не помню", — поинтересовалась Бородина у фолловеров.

Рядом с Ксенией Бородиной стоит её супруг Курбан Омаров. На лице мужчины нельзя прочитать ни укора, ни каких-либо других оттенков осуждения.

"Так ты же и заработала, делай себе "уи-и-и", сколько угодно", — написала под скетчем Рита, намекая на то, что в их семье Ксения — главная добытчица.

Интернет-пользователи тоже не увидели логики в вайне Бородиной.