Под откровенным постом экс-ведущей "Дома-2" оставили комментарии со словами поддержки многие звёзды.
Бойца ММА и спортивного блогера Артёма Тарасова не оставила равнодушным жалоба Ольги Бузовой на своего бойфренда Давида Манукяна. Он присоединился к многочисленным людям, которые принялись утешать певицу в непростой период её жизни.
"Оле я хочу пожелать счастья, чтобы у неё всё было хорошо, чтобы она не расстраивалась, по Instagram видно, что она очень сильно расстроена. Такое бывает, когда люди ругаются, какой-то всплеск эмоций, начинают делать глупости, и выпады с обеих сторон начинаются. Это сделано на эмоциях, думаю, потом они поймут, что этого не стоило делать", — выразил своё мнение Тарасов в беседе с "Пятым каналом".
Спортсмен объяснил, что знаком с Манукяном, который произвёл на него впечатление "нормального" парня.
"Даже если были какие-то конфликты, считаю, что они должны оставаться внутри. Я считаю, плохо, что ссора из избы как бы выпущена. У многих бывают конфликты, и медийные люди любят сразу вот так, напоказ", — сказал Тарасов.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.