Тарасов подбодрил Бузову, которая рассталась с Манукяном

Под откровенным постом экс-ведущей "Дома-2" оставили комментарии со словами поддержки многие звёзды.

Бойца ММА и спортивного блогера Артёма Тарасова не оставила равнодушным жалоба Ольги Бузовой на своего бойфренда Давида Манукяна. Он присоединился к многочисленным людям, которые принялись утешать певицу в непростой период её жизни.

"Оле я хочу пожелать счастья, чтобы у неё всё было хорошо, чтобы она не расстраивалась, по Instagram видно, что она очень сильно расстроена. Такое бывает, когда люди ругаются, какой-то всплеск эмоций, начинают делать глупости, и выпады с обеих сторон начинаются. Это сделано на эмоциях, думаю, потом они поймут, что этого не стоило делать", — выразил своё мнение Тарасов в беседе с "Пятым каналом".

Спортсмен объяснил, что знаком с Манукяном, который произвёл на него впечатление "нормального" парня.