Катя Лель опять начала общаться с НЛО

Певица уверена, что скоро инопланетяне выйдут на связь с человечеством.

Катя Лель поспешила снять на видео неопознанный летающий объект.

Исполнительница заметила из окна своей квартиры яркое пятно света, которое приняла за пришельцев.

"Как же давно вас не было! 21.01.2021 — Космические врата, гармония Божественного и земного. Время имеет существенное значение. Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определённо покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство", — подписала видео исполнительница хитов "Мой мармеладный" и "Долетай".

Это не первая встреча Лель с НЛО. Летом прошлого года певица опознала летательные аппараты пришельцев в небе над Кисловодском.