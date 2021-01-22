Звезда группы "Руки вверх" шокировал публику новым творческим детищем.
Жуков опубликовал видео, которое привело в ступор его поклонников.
"Это новый синтез, молодёжь, подвиньтесь!", — поёт в новой песне Сергей Жуков, поочерёдно облачаясь в костюмы коровы, таракана и седлая верхом плюшевого динозавра.
Вокруг певца пляшут люди, которые просунули в брюки и руки и ноги, поэтому стали похожи на лягушек.
"Мир захватили инопланетяне! А нет, это же руконожки!! Мы хотим, чтобы вы чаще улыбались, больше радовались и танцевали под наше яркое и сочное творение", — подписал под видео звезда 90-х.
Фолловеры не знали как реагировать на творение Жукова.
"Чем-то стиль клипов "Литл Биг" напомнило неожиданно от вас такое", — написали подписчики певца, который решил эпатировать аудиторию.
"Серега! Остановись! Не порти впечатлений самой крутой группы моего детства!!!", — попросили Жукова поклонники.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.