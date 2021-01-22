Абсолютный трэш: Сергей Жуков снял очень странный клип

Звезда группы "Руки вверх" шокировал публику новым творческим детищем.

Жуков опубликовал видео, которое привело в ступор его поклонников.

"Это новый синтез, молодёжь, подвиньтесь!", — поёт в новой песне Сергей Жуков, поочерёдно облачаясь в костюмы коровы, таракана и седлая верхом плюшевого динозавра.

Вокруг певца пляшут люди, которые просунули в брюки и руки и ноги, поэтому стали похожи на лягушек.

"Мир захватили инопланетяне! А нет, это же руконожки!! Мы хотим, чтобы вы чаще улыбались, больше радовались и танцевали под наше яркое и сочное творение", — подписал под видео звезда 90-х.

Фолловеры не знали как реагировать на творение Жукова.