Экс-вокалист группы "Браво" уверен, что супруга не выдержала испытаний, связанных с его сценической карьерой.
62-летний певец рассказал о расставании с перовой женой.
"Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трёхмесячных туров не будет, и ушла. Всё по-честному, — объяснил исполнитель на телеканале "Россия 1".
Валерий Сюткин начинал свою трудовую деятельность в должности проводника поезда, который следовал за рубеж. Эта профессия приносила ему солидный доход. После женитьбы Валерий предпочёл связать свою жизнь с творчеством, что очень не понравилось его первой жене, которая настояла на разводе.
От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, которой сейчас сорок лет.
В 1993 году музыкант женился на женщине по имени Виола, которая подарила певцу сына Леона в 2020 году.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.