Валерий Сюткин рассказал о разводе с супругой

Экс-вокалист группы "Браво" уверен, что супруга не выдержала испытаний, связанных с его сценической карьерой.

62-летний певец рассказал о расставании с перовой женой.

"Стал в разы меньше получать. Она объявила, что ждать меня из трёхмесячных туров не будет, и ушла. Всё по-честному, — объяснил исполнитель на телеканале "Россия 1".

Валерий Сюткин начинал свою трудовую деятельность в должности проводника поезда, который следовал за рубеж. Эта профессия приносила ему солидный доход. После женитьбы Валерий предпочёл связать свою жизнь с творчеством, что очень не понравилось его первой жене, которая настояла на разводе.

От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, которой сейчас сорок лет.

В 1993 году музыкант женился на женщине по имени Виола, которая подарила певцу сына Леона в 2020 году.