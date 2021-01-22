Дана Борисова вывела на публику свою дочь-подростка

Звезда "Армейского магазина" посетовала на то, что дочь переживает кризис переходного возраста.

13-летняя дочка Даны Борисовой Полина почти догнала по росту свою знаменитую маму.

Борисова появилась с дочкой на одной из столичных кинопремьер.

Дана объяснила, что характер у девочки непростой, из-за чего подросток нередко ссорится с родственниками.

"И матом могла послать, и в школу не ходить. Постоянные конфликты, естественно, были. Могла сказать: "Что ты надела? Мне за тебя стыдно". Уже пятый имидж меняет: и блондинка, и чёрная она", — объяснила ведущая порталу WomanHit.

Дана пожаловалась, что не является для дочери источником авторитетного мнения. Сама Борисова старается не ограничивать свободу ребёнка, приучая девочку к самостоятельности.