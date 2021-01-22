Мама Манукяна назвала Бузову женщиной лёгкого поведения

Родительница Манукяна заступилась за сына, которого оскорбляет в своём Instagram Бузова.

Ольга Бузова после празднования своего 35-летия пожаловалась подписчикам на поведение своего бойфренда. По словам экс-ведущей "Дома-2", Дава её оскорблял, изменял ей и даже поднимал на неё руку.

С этим утверждением в корне не согласна мама Давида Манукяна. Она уверена, что Бузова оклеветала её сына.

Поклонники звезды атаковали аккаунты Давы и его мамы в социальных сетях.

Мама Давида Манукяна не выдержала и ответила всем, кто позволяет себе негативные высказывания в его адрес.

"И Тарасов её бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит. Она конченая ***, алкоголичка", — передаёт слова мамы Давы "СтарХит".

Ольга ранее угрожала рассказать родительнице её бывшего возлюбленного о том, какой её сын "на самом деле чудовище".