Родительница Манукяна заступилась за сына, которого оскорбляет в своём Instagram Бузова.
Ольга Бузова после празднования своего 35-летия пожаловалась подписчикам на поведение своего бойфренда. По словам экс-ведущей "Дома-2", Дава её оскорблял, изменял ей и даже поднимал на неё руку.
С этим утверждением в корне не согласна мама Давида Манукяна. Она уверена, что Бузова оклеветала её сына.
Поклонники звезды атаковали аккаунты Давы и его мамы в социальных сетях.
Мама Давида Манукяна не выдержала и ответила всем, кто позволяет себе негативные высказывания в его адрес.
"И Тарасов её бил. И сейчас она пьяная перед всей страной сторис строчит. Она конченая ***, алкоголичка", — передаёт слова мамы Давы "СтарХит".
Ольга ранее угрожала рассказать родительнице её бывшего возлюбленного о том, какой её сын "на самом деле чудовище".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.