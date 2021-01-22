Разочарованный Топалов хотел покинуть шоу "Маска", не закончив номер

Продюсер шоу, на котором участники пытаются ввести в заблуждение членов жюри, рассказала о случаях на проекте.

Продюсер "Маски" Юлия Сумачёва вспомнила, как однажды Влад Топалов, вышедший на сцену в костюме Панды, решил закончить досрочно своё выступление, так как его быстро узнали.

"У нас часто кто-то собирался уходить. Например, Влад Топалов. С его стороны звучало, мол, всё, "мне нечего петь, меня узнали!" А я убеждала, что его персонажа особенно любят, никто не знает, что это он и нужно продолжать заниматься, придумывать, находить новые варианты и решения к выступлениям. Были моменты, когда и Анна Плетнёва хотела сбежать", — рассказала Сумачёва.

Продюсер объяснила, что ей часто приходится уговоривать звёзд завершить номер до конца, несмотря на явное разоблачение исполнителей, скрывающихся за "масками".