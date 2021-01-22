Продюсер шоу, на котором участники пытаются ввести в заблуждение членов жюри, рассказала о случаях на проекте.
Продюсер "Маски" Юлия Сумачёва вспомнила, как однажды Влад Топалов, вышедший на сцену в костюме Панды, решил закончить досрочно своё выступление, так как его быстро узнали.
"У нас часто кто-то собирался уходить. Например, Влад Топалов. С его стороны звучало, мол, всё, "мне нечего петь, меня узнали!" А я убеждала, что его персонажа особенно любят, никто не знает, что это он и нужно продолжать заниматься, придумывать, находить новые варианты и решения к выступлениям. Были моменты, когда и Анна Плетнёва хотела сбежать", — рассказала Сумачёва.
Продюсер объяснила, что ей часто приходится уговоривать звёзд завершить номер до конца, несмотря на явное разоблачение исполнителей, скрывающихся за "масками".
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.