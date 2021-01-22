Образ милого блогера, снимающего трогательные ролики, пошатнулся.
Ольга Бузова находится сейчас на взводе. После откровенного признания о том, что их отношения с Давидом Манукяном закончились, звезда пожаловалась на проблемы с родственниками. Ольга объяснила, что у её сестры и мамы сейчас серьёзные проблемы со здоровьем.
Один из комментариев подписчицы, которая засомневалась в словах экс-ведущей "Дома-2" вызвал у Ольги приступ гнева. Она нецензурно обругала интернет-пользовательницу.
В сторис Ольга опубликовала ещё более шокирующее заявление.
"Показать, как он.... шлюх или бьет меня? Может, сейчас я неправа, но мне всё равно... Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьёшь, плюёшь в лицо и оскорбляешь", — негодует ведущая.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.