Бьёшь меня и оскорбляешь: Бузова рассказала о Даве самое скверное

Образ милого блогера, снимающего трогательные ролики, пошатнулся.

Ольга Бузова находится сейчас на взводе. После откровенного признания о том, что их отношения с Давидом Манукяном закончились, звезда пожаловалась на проблемы с родственниками. Ольга объяснила, что у её сестры и мамы сейчас серьёзные проблемы со здоровьем.

Один из комментариев подписчицы, которая засомневалась в словах экс-ведущей "Дома-2" вызвал у Ольги приступ гнева. Она нецензурно обругала интернет-пользовательницу.

В сторис Ольга опубликовала ещё более шокирующее заявление.