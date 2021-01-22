Певица Mary Gu рассказала, как её бил бойфренд

Исполнительница Мария Гусарова, известная под сценическим псевдонимом Mary Gu, рассказала о насилии со стороны возлюбленного.

Мария Гусарова, которая сейчас состоит в браке, призналась, что её бывший избранник нередко позволял себе поднимать на неё руку.

"Он поднимал на меня руку, но в самом начале. Головой об стену", — вспомнила свои прошлые отношения певица в YouTube-шоу "Откройте, Давид!"

На вопрос, что держало её рядом с человеком, который так себя вёл, исполнительница затруднилась ответить.

"Вот кто бы знал, — развела руками артистка. — Человек просто умирает для меня, и я иду дальше. И нет шансов оправдаться, объясниться, всё", — сказала певица.

Самые известные композиции Гусаровой: "Грустный мотив", "Дикая", "Здравствуй", "Я мелодия".