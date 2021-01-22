Собчак упрекнули в том, что та сбежала на Мальдивы, чтобы не замараться

Журналистка покинула страну, когда поклонники больше всего нуждаются в её смелом и независимом взгляде на происходящие события.

Ксения Собчак неожиданно отправилась в отпуск. Череда отпусков у Ксении Анатольевны не прекращается, так как она недавно вернулась из ОАЭ, а новогодние праздники провела в Санкт-Петербурге.

Светская львица публикует снимки с отдыха на Мальдивах.

"Остров красивый, @joalimaldives тихий и очень уютный", — похвасталась журналистка в Instagram.

Собчак объяснила, что имеет право на отдых, так как весь сезон интенсивно работала.

Подписчики были разочарованы отъездом журналистки и осыпали Собчак вопросами и упрёками.