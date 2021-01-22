Журналистка покинула страну, когда поклонники больше всего нуждаются в её смелом и независимом взгляде на происходящие события.
Ксения Собчак неожиданно отправилась в отпуск. Череда отпусков у Ксении Анатольевны не прекращается, так как она недавно вернулась из ОАЭ, а новогодние праздники провела в Санкт-Петербурге.
Светская львица публикует снимки с отдыха на Мальдивах.
"Остров красивый, @joalimaldives тихий и очень уютный", — похвасталась журналистка в Instagram.
Собчак объяснила, что имеет право на отдых, так как весь сезон интенсивно работала.
Подписчики были разочарованы отъездом журналистки и осыпали Собчак вопросами и упрёками.
"Будут сегодня "Осторожно: Новости"? Хочется под вашим углом посмотреть на действительность", — написали поклонники журналистки.
"Крысы бегут с корабля на всякий случай, что6ы не замараться", — предположили хейтеры.
"Ксюша, правильно сделала, что улетела на отдых. Береги Платона, он у тебя очаровательный малыш. А в Москве и без тебя разберутся, что к чему. У нас в Германии народ, конечно, поражается такой смелости кое-кого. Мы привыкли жить тихо-мирно. Чего и всем желаем", — выразили своё мнение подписчики Собчак.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.