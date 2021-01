София Евдокименко вперые разместила в Instagram совместный снимок с женихом.

Внучка народной артистки СССР Софии Ротару София подтвердила серьёзность своих отношений с новым возлюбленным, опубликовав фото с бойфрендом в своём микроблоге.

"Все, что тебе нужно — это…" — подписала снимок девушка, процитировав текст из песни группы The Beatles "All you need is love".