София Евдокименко вперые разместила в Instagram совместный снимок с женихом.

Внучка народной артистки СССР Софии Ротару София подтвердила серьёзность своих отношений с новым возлюбленным, опубликовав фото с бойфрендом в своём микроблоге.

"Все, что тебе нужно — это…" — подписала снимок девушка, процитировав текст из песни группы The Beatles "All you need is love".

О новом женихе 19-летней Софии известно, что он молодой перспективный бизнесмен из Украины, который работает в сфере IT-технологий. 31-летний Денис Жаданов имеет статус миллионера, поэтому уже занял строчку в списке Forbes.

Фолловеры поздравили девушку с тем, что она нашла свою любовь и осыпали наследницу Ротару добрыми пожеланиями.

"Как классно, когда парень значительно старше девушки, это так заведено за границей, Соня красотка";

"Сонечка, для девушки немаловажно иметь хороший тыл!!! Счастья тебе женского!!!"

"Какая парочка! Очень подходите друг другу", — написали подписчики.