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Кети Топурия родила второго ребёнка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После расставания с рэпером Гуфом артистка вступила в отношения с предпринимателем Львом Деньговым, который и стал отцом её второго ребенка.

Кети Топурия родила второго ребёнка

Кети Топурия долгое время скрывала, что находится в "интересном" положении, однако от внимательных поклонников певицы не ускользнул этот важный момент. Фолловеры стали замечать, что Кети всё чаще выбирает одежду свободного кроя, за которым можно заметить округлившийся животик исполнительницы.

Окончательно правда раскрылась, когда Кети разместила в Сети клип на свою новую песню. В клипе певица предстала с объёмным животом.

"На диетах во время беременности я не сижу, не ограничиваю себя ни в чем, — делилась Топурия со "СтарХитом". — В первую беременность набрала, конечно, меньше, а сейчас "благодаря" пандемии мы в основном сидим дома и от нечего делать больше кушаем. Но я особо не переживаю, так как проблем с весом у меня не было и нет", — рассказывала о своей беременности Кети поклонникам.

О радостном событии в жизни певицы рассказал изданию "СтарХит" человек, приближенный к семье Кети. Он поведал, что роды прошли в одном из лучших роддомов  Москвы. Сейчас исполнительница и её малыш чувствуют себя хорошо.

У 34-летней артистки уже есть дочь от первого брака. Девочке по имени Оливия уже пять лет. Теперь у Кети появился ещё и сын. 

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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