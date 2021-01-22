Я свободная девушка: Бузова рассказала о расставании с Давой

Роман Бузовой и Манукяна подошёл к концу.

Давид Манукян недавно назвал Ольгу Бузову своей женой, намекая на церемонию бракосочетания, которая состоялась на Мальдивах. В России данный брак не имеет юридической силы, поэтому парочке не нужно разводиться.

Ссора влюблённых произошла на празднике в честь дня рождения поющей ведущей. На кадрах видно, как Ольга отталкивает от себя Даву, который, видимо, в чём-то провинился перед невестой.

В своём Instagram-аккаунте Ольга написала о своём решении

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи", — объяснила Ольга.

Девушка пожаловалась на другие проблемы, которые есть в её жизни.

"Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не всё, что я переживаю сейчас", — выразила свою боль звезда.

Ольга нашла в себе силы поблагодарить Манукяна за "мгновения счастья" и попросила фолловеров не спрашивать её о Даве.