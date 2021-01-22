Экс-жена рыжего "Иванушки" объяснила, как выйти замуж женщине с детьми

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова дала совет матерям-одиночкам.

Мария Зубкова, которая 16 лет состояла в браке с одним из харизматичных солистов группы "Иванушки International", рассказала, что нужно сделать женщине, чтобы наладить свою личную жизнь.

Зубкова, которая воспитывает двух сыновей — Ивана и Артемия, рожденных в браке с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, в 2019 году вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Вскоре у пары родился общий сын Александр. Мария снова ждёт пополнения в семействе.

Подписчица поинтересовалась у Марии, в чём её секрет, на что женщина порекомендовала представительницам прекрасного пола полюбить себя.