Бывшая супруга Андрея Григорьева-Аполлонова дала совет матерям-одиночкам.
Мария Зубкова, которая 16 лет состояла в браке с одним из харизматичных солистов группы "Иванушки International", рассказала, что нужно сделать женщине, чтобы наладить свою личную жизнь.
Зубкова, которая воспитывает двух сыновей — Ивана и Артемия, рожденных в браке с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, в 2019 году вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Вскоре у пары родился общий сын Александр. Мария снова ждёт пополнения в семействе.
Подписчица поинтересовалась у Марии, в чём её секрет, на что женщина порекомендовала представительницам прекрасного пола полюбить себя.
"Быть в гармонии с самой собой, понять, зачем вам муж и кто для вас хороший мужчина. А потом он сам появится. Или сами поймете, что не так", — написала Зубкова.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.