Пианистка объяснила: она восемь лет ждала, что народный артист СССР обратит на неё внимание.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила, с чего начинался её роман с легендарным артистом.
В знаменательный день, по словам Виталины, она присутствовала на репетиции Джигарханяна. Маститый артист отметил, что у девушки хорошая энергетика. Он пригласил её в грузинский ресторан. Вечер они продолжили дома у Армена Борисовича.
Пианистка призналась, что находилась в крайнем волнении, так как это для неё были первые серьёзные отношения с мужчиной.
"Я так обрадовалась, когда он пригласил меня к себе домой. Зачем кокетничать, когда к тебе идет твоя мечта? Я очень волновалась, но я понимала, что это мой человек. Я дождалась своей мечты", — рассказала она.
Виталина сумела очаровать Джигарханяна, который часто потом приглашал Виталину в Москву для любовных встреч.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.