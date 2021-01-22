Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи любви с Джигарханяном

Пианистка объяснила: она восемь лет ждала, что народный артист СССР обратит на неё внимание.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила, с чего начинался её роман с легендарным артистом.

В знаменательный день, по словам Виталины, она присутствовала на репетиции Джигарханяна. Маститый артист отметил, что у девушки хорошая энергетика. Он пригласил её в грузинский ресторан. Вечер они продолжили дома у Армена Борисовича.

Пианистка призналась, что находилась в крайнем волнении, так как это для неё были первые серьёзные отношения с мужчиной.

"Я так обрадовалась, когда он пригласил меня к себе домой. Зачем кокетничать, когда к тебе идет твоя мечта? Я очень волновалась, но я понимала, что это мой человек. Я дождалась своей мечты", — рассказала она.

Виталина сумела очаровать Джигарханяна, который часто потом приглашал Виталину в Москву для любовных встреч.