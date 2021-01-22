Мать Дани Милохина рассказала, как узнала об успехах сына

Младшие брат и сестра известного блогера очень похожи на звезду TikTok, который воспитывался в детском доме.

История Дани Милохина — наглядный пример того, как современные технологии позволяют никому неизвестному воспитаннику детского дома в короткие сроки получить славу и деньги.

Как только имя Милохина прогремело на всю страну, создатели ток-шоу задались целью отыскать его мать, которая отказалась от него и его брата, когда мальчикам еще не было и пяти лет.

И хотя Даня не просил никого отыскивать его биологических родственников, мать блогера все же нашли и попросили рассказать всем, что заставило её отказаться от родных сыновей.

Женщина по имени Любовь Бережная пришла на Первый канал и объяснила, что бросила детей, так как не имела на тот момент ни жилья, ни заработка. Сейчас женщина замужем и воспитывает сына и дочку от второго брака, которым она лишь недавно открыла тайну о старших братьях.

"Младший сын очень похож на ребят, да и дочка тоже. Так вот получилось. Они у меня тоже любят зависать в телефонах, компьютере", — объяснила Любовь в передаче "Пусть говорят".

Любовь рассказала, что о популярности Дани она узнала из Сети, а потом односельчане стали ей говорить о Милохине.