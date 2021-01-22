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Егор Крид бросил вызов тигру

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец попытался отобрать у величественного представителя семейства кошачьих канат.

Егор посетил зоопарк. Под весëлую детскую песенку про мармелад Крид покормил милейших животных.

Певец кормил жирафа изо рта травой. Африканский гигант без труда вытянул из зубов Крида угощение.

Исполнитель угощал вкусняшками полосатых лемуров и мартышек и даже скармливал льву куски мяса.

С одним из тигров Крид решил поиграть.

Певец попытался вытянуть из зубов "большой кошки" канат, однако задача ему оказалась не под силу.

Певец призвал на помощь приятелей, однако даже втроëм они не смогли отбрать толстую верëвку у полосатого силача.

"Проведал своих старых друзей, накормил и поиграл. Кстати, тигрëнок, которого я кормил два года назад, теперь огромный тигр", — написал Крид под видео. 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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