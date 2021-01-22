Ведущая очаровала подписчиков снимком в лыжном костюме.
Анфиса Чехова посвятила пост в "Инстаграм" городу Сочи.
Теледива объяснила, что отношения с этим городом у неë складываются непросто. Порой она разочаровывается и даëт себе обещание больше не возвращаться туда, однако снова и снова еë тянет в этот курортный город.
Чехова сравнила Сочи с мужчиной.
"То жара, то холод, то удушливый, то независимый… то родной, то далëкий", — охарактеризовала Чехова Сочи.
Подписчики обратили внимание на лыжный костюм звезды, который еë делает очень похожим на персонаж известного мультфильма.
"Ой, Анфиса, ну здесь Вы похожи на маму из Простоквашино, которая на лыжах приехала к своим на нг, супер. Вам очень идëт", — прокомментировали фото фолловеры.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.