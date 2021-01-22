Анфиса Чехова показала косплей на маму из Простоквашино

Ведущая очаровала подписчиков снимком в лыжном костюме.

Анфиса Чехова посвятила пост в "Инстаграм" городу Сочи.

Теледива объяснила, что отношения с этим городом у неë складываются непросто. Порой она разочаровывается и даëт себе обещание больше не возвращаться туда, однако снова и снова еë тянет в этот курортный город.

Чехова сравнила Сочи с мужчиной.

"То жара, то холод, то удушливый, то независимый… то родной, то далëкий", — охарактеризовала Чехова Сочи.

Подписчики обратили внимание на лыжный костюм звезды, который еë делает очень похожим на персонаж известного мультфильма.