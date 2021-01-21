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Джигурда уверен, что его близких держат в заложниках на Украине

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр удивлён тем, что дружественные народы враждуют.

Никита Джигурда обеспокоен судьбой своих близких, проживающих на Украине.

По мнению артиста, соседнее государство оккупировали лженационалисты, работающие по указке Запада.

"Не только мои родственники оказались в заложниках. Я убежден, что в таком же положении находится 70-80% жителей Украины. Там всего 2% лженационалистов, как я их называю, которые своей жестокостью держат в страхе остальное население... Чего только стоит закон о том, что в магазинах, в сфере обслуживания можно использовать только украинский язык!?" — выразил недовольство шоумен в интервью "ФАН".

Джигурда, у которого украинское гражданство, объяснил, что остерегается посещать полуостров Крым, так как боится тем самым навлечь на родню неприятности.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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