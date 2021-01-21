Домработница Киркорова подробнее рассказала о своём увольнении

Верная работница по хозяйству короля российской эстрады зарекалась не говорить о жизни в звёздной семье, однако она снова подняла больную для себя тему.

Домработница Филиппа Киркорова, которая служила ему верой и правдой многие годы, Людмила Дородная призналась, что скучает по жизни в особняке певца. Не хватает ей и общения с детьми короля российской эстрады — Мартином и Аллой-Викторией.

Людмила объяснила, что довольна щедростью Киркорова, который баловал её подарками, а также выплатил ей средства, которые должны обеспечить ей безбедное существование в ближайшие годы.

Дородная сказала, что с Филиппом у неё были мелкие разногласия, однако Киркоров быстро забывал конфликты.

"Он психанул, сказал "иди отсюда". Ну и все. А потом я уже подхожу там "Филиппчик, Филиппчик, Филиппчик" и всё нормально", — вспомнила Людмила в программе "Светская хроника" "Пятого канала".

Новость об увольнении для Людмилы стала страшным ударом, так как 30 лет жизни она отдала служению звезде.

"Он мне сказал: "Давай, тебе пора отдыхать. Поезжай к себе и отдыхай"… Видно, уже настало время. Нужно было расстаться. Просто мы, значит, устали, наверное, друг от друга", — предположила женщина.

Дородная пыталась позвонить Филиппу, но он не ответил на её звонок.