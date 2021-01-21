Телеведущая грезит об отпуске в Геленджике.
Запросы экс-участницы "Дома-2" вполне скромные.
В то время как многие звёзды отдыхают на Мальдивах, на Бали и в ОАЭ, Алёна Водонаева мечтает отдохнуть в курортном городке Краснодарского края.
Свои мечтания светская львица сопровождает "жаркими" фотографиями.
Водонаева разместила серию снимков, на которых она запечатлена в чёрном боди со стразами.
"Сейчас бы в Геленджик, а не вот это вот всё. Хочу беззаботно прогуливаться в лёгких одеждах меж густорастущих реликтовых сосен. Любоваться восхитительными закатами цвета мандарин и бухтой, которая играет на солнце всеми оттенками лазурной палитры. Пить крепкий кофе на своей большой террасе, что тянется по всему периметру квартиры и любезно открывает мне роскошные виды на воду, на горы и на тот холм, что скрывает за собой дворец за миллиард долларов", — написала звезда в своём микроблоге.
Модель приобрела шикарную квартиру в Геленджике, однако раздосадована тем, что в городке имеются перебои с поставками воды.
"Расположусь элегантно в шёлковом чёрном халате в большом, мягком кресле и вспомню, что вода из-под крана не течёт. Как-то несправедливо получается: во дворце вода есть, а у жителей города нет", — отметила Алёна.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.