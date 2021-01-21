Клинический психолог отыскала пропавшую после больницы Светличную

Звезда "Бриллиантовой руки" не на шутку испугала своих поклонников.

Светлана Светличная перестала выходить на связь. Телефон актрисы был вне зоны доступа. Тревогу забила приятельница Светличной — клинический психолог Елена Перелыгина. Ей показалось, что актриса нуждается в помощи, так как она пропала после лечения в больнице.

Артистка была госпитализирована с подозрением на инсульт. К счастью, опасения Перелыгиной оказались напрасными. Женщина застала звезду советского кино дома в полном здравии и хорошем настроении.

"Светлана Афанасьевна выглядит очень хорошо: точно девочка! По традиции много рассказывала о своей жизни. Сказала, что замуж выходить не собирается. Но любит мужчин и может смотреть часами на прекрасных незнакомцев. В том, что она предпочитает окружать себя молодыми кавалерами, ничего странного нет. Это вполне естественное желание любой женщины", — рассказала Перелыгина в интервью с "Собеседником".

Светличная, по словам подруги, готовится встречать свой 81-й день рождения. Артистка полна энергии и планов на будущее.