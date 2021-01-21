Звезда "Бриллиантовой руки" не на шутку испугала своих поклонников.
Светлана Светличная перестала выходить на связь. Телефон актрисы был вне зоны доступа. Тревогу забила приятельница Светличной — клинический психолог Елена Перелыгина. Ей показалось, что актриса нуждается в помощи, так как она пропала после лечения в больнице.
Артистка была госпитализирована с подозрением на инсульт. К счастью, опасения Перелыгиной оказались напрасными. Женщина застала звезду советского кино дома в полном здравии и хорошем настроении.
"Светлана Афанасьевна выглядит очень хорошо: точно девочка! По традиции много рассказывала о своей жизни. Сказала, что замуж выходить не собирается. Но любит мужчин и может смотреть часами на прекрасных незнакомцев. В том, что она предпочитает окружать себя молодыми кавалерами, ничего странного нет. Это вполне естественное желание любой женщины", — рассказала Перелыгина в интервью с "Собеседником".
Светличная, по словам подруги, готовится встречать свой 81-й день рождения. Артистка полна энергии и планов на будущее.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.