Прохор Шаляпин поздравил Волочкову с юбилеем

Балерина отметила круглую дату.

20 января отметили свои дни рождения одни из самых ярких медийных персон отечественного шоу-бизнеса — Ольга Бузова и Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Анастасией Волочковой и адресовал ей трогательные слова.

"Будь счастлива, любима и всегда в высоком полёте в своём знаменитом шпагате над всеми проблемами и суетой! Радости тебе нескончаемой и творческого вдохновения!" — пожелал певец танцовщице.

Иван Ургант в одном из выпусков своего шоу прокомментировал совместное фото Шаляпина с балериной. Шоумен отметил, что Волочковой, которой исполнилось 45 лет, следует серьёзно задуматься, намекая на то, что Прохор любит водить дружбу с дамами постарше.