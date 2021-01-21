Звезда кино, признанная лучшей актрисой десятилетия России, продолжает радовать публику женственными образами.
На фото в Instagram Светлана Ходченкова позирует в нежно-розовом боди. Снимок актрисы вполне скромный, но в то же время волнующий.
Комплиментами актрису осыпали как мужская, так и женская часть аудитории артистки.
"Где тут два лайка можно поставить?" — спросил один из комментаторов.
"Шикарные, сексуальные, красивые, роскошные, сногсшибательные, длинные, очаровательные ноги!!!" — написали поклонники актрисы.
"Интересный бодик на точёной фигуре Светы", — оценили женщины.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.