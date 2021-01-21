Светлана Ходченкова опубликовала откровенный снимок в боди

Звезда кино, признанная лучшей актрисой десятилетия России, продолжает радовать публику женственными образами.

На фото в Instagram Светлана Ходченкова позирует в нежно-розовом боди. Снимок актрисы вполне скромный, но в то же время волнующий.

Комплиментами актрису осыпали как мужская, так и женская часть аудитории артистки.