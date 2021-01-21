Фёдор Смолов подтвердил, что встречается с внучкой Бориса Ельцина

PR-менеджер футболиста и нападающего сборной России рассказала о его романе с внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

Представитель футболиста не стала скрывать, что Фёдора Смолова связывают романтические отношения с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

"Никто не прячется, просто мы не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения", — объяснил информатор в интервью в YouTube-шоу Василия Конова.

Фёдор Смолов уже был участником громких любовных историй, поэтому долгое время предпочитал не афишировать свои отношения с Юмашевой.

Началось общение Смолова и Юмашевой с милой перепиской в Сети. Разница в возрасте никого из влюблённых не смутила. Парочку заметили на острове Сен-Бартс, где парочка встречала Новый год. СМИ стали дружно писать о скорой свадьбе медийных персон.

Ренее Смолов состоял в гражданском браке с моделью и ведущей Викторией Лопырёвой, с которой расстался в 2015 году.