Ида Галич рассказала, как муж общается с сыном после их расставания

Блогер призналась, что разводится с мужем Аланом Басиевым, с которым прожила в браке два года.

7 февраля 2020 года Ида Галич впервые стала мамой. У одного из самых успешных блогеров страны родился очаровательный сын, которого назвали Леоном.

Галич настроена не лишать сына радости общения с отцом, поэтому она поощряет встречи экс-супруга с их общим ребёнком.

"Они видятся, общаются. У Леона всегда будет только один отец. Алан хороший папа, и я надеюсь и верю, что таким он останется всегда. А что касается мнения психологов, то всё индивидуально. Я пока не могу делать выводов — мне слишком мало лет для принятия подобных решений. Поживём — увидим", — объяснила Ида в интервью порталу Тeleprogramma. pro.

Поклонники Галич предположили, что брак блогера развалился, так как семья не выдержала напряжения в связи с рождением первенца. Ида призналась, что быть мамой действительно непросто.