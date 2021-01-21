Блогер призналась, что разводится с мужем Аланом Басиевым, с которым прожила в браке два года.
7 февраля 2020 года Ида Галич впервые стала мамой. У одного из самых успешных блогеров страны родился очаровательный сын, которого назвали Леоном.
Галич настроена не лишать сына радости общения с отцом, поэтому она поощряет встречи экс-супруга с их общим ребёнком.
"Они видятся, общаются. У Леона всегда будет только один отец. Алан хороший папа, и я надеюсь и верю, что таким он останется всегда. А что касается мнения психологов, то всё индивидуально. Я пока не могу делать выводов — мне слишком мало лет для принятия подобных решений. Поживём — увидим", — объяснила Ида в интервью порталу Тeleprogramma. pro.
Поклонники Галич предположили, что брак блогера развалился, так как семья не выдержала напряжения в связи с рождением первенца. Ида призналась, что быть мамой действительно непросто.
"Когда ты ходишь беременная, такая вся из себя круглая черепашка, все тебя тискают, умиляются, окружают заботой, а потом всё куда-то резко исчезает. Мол, ты ж родила, — так вот, будь добра, трудись, справляйся, не жалуйся. Будь супермашиной! А ведь материнство — это круглосуточный труд. Нужно быть стойкой, сильной женщиной, а это очень сложно. И слава Богу, что со мной была семья, которая позволила мне и отдыхать, и работать, и, главное — выстроить этот правильный баланс востребованности в жизни и любви к малышу", — рассказала Ида.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.