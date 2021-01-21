Леди Гага повторила наряд Пугачёвой для инаугурации Байдена

Почти в таком же наряде Примадонна выступала на сцене в 2019 году на своём сольном концерте.

Стилист самой именитой российской исполнительницы Аллы Пугачёвой Алишер опознал в костюме Леди Гаги образ, который он придумал Алле Борисовне для выступления в Кремле.

В своём Instagram Алишер опубликовал два сравнительных снимка, которые "обличают" американскую поп-диву в том, что она скопировала наряд Примадонны.

Леди Гага исполнила гимн США на церемонии инаугурации Джо Байдена. На певице была пышная красная юбка и темно-синий жакет с объёмной брошью.