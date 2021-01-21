Максим Аксёнов, по словам звезды "Армейского магазина", заблокировал свою дочь в списке контактов.
Дана Борисова рассказала, что ее экс-супруг бизнесмен Максим Аксенов не желает больше разговаривать с их общей дочерью Полиной.
Ведущая объяснила, что бывший муж даже заблокировал 13-летнюю дочь во всех мобильных мессенджерах.
Ранее Борисова заявляла, что Аксёнов избил Полину ремнём, когда она пришла в гости к бабушке и дедушке. Девочка, по словам Даны, вернулась домой в синяках.
Сама Полина объяснила в одном из ток-шоу, что мама сильно преувеличила инцидент.
Борисова, которая прошла курс реабилитации, сейчас наладила общение с дочерью, пытаясь компенсировать упущенное время.
"Я наслаждаюсь нашими отношениями. И хочется дать ей все, чего не хватало ей до девяти лет. А сейчас у нее еще и сложная ситуация с папой и его родителями. О Господи. Они заблокировали ее по всем контактам, реально, как малые дети. Даже не поздравили с Новым годом. О подарках я лучше промолчу", — рассказала Борисова "ФАН".
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.