Дана Борисова рассказала, что экс-супруг отказался общаться с дочерью

Максим Аксёнов, по словам звезды "Армейского магазина", заблокировал свою дочь в списке контактов.

Дана Борисова рассказала, что ее экс-супруг бизнесмен Максим Аксенов не желает больше разговаривать с их общей дочерью Полиной.

Ведущая объяснила, что бывший муж даже заблокировал 13-летнюю дочь во всех мобильных мессенджерах.

Ранее Борисова заявляла, что Аксёнов избил Полину ремнём, когда она пришла в гости к бабушке и дедушке. Девочка, по словам Даны, вернулась домой в синяках.

Сама Полина объяснила в одном из ток-шоу, что мама сильно преувеличила инцидент.

Борисова, которая прошла курс реабилитации, сейчас наладила общение с дочерью, пытаясь компенсировать упущенное время.