Бузова потроллила жену экс-супруга с помощью платья

Поющая ведущая встретила своё 35-летие в наряде, повторяющем платье, в котором ранее блистала Анастасия Костенко.

Подписчики двух избранниц Дмитрия Тарасова находят интересные параллели между двумя жёнами Тарасова — бывшей и нынешней.

Недавно фолловеры обратили внимание на то, что у Ольги Бузовой в Instagram появился пост, в точности повторяющий подпись к курортному фото Анастасии Костенко.

"Уехать, чтобы вернуться", — написали бывшие соперницы, прощаясь с отпуском в райском уголке планеты.

Тогда поклонники решили, что у женщин просто сходятся мысли, однако новая выходка Бузовой навела поклонников звезды на то, что Бузова троллит Костенко.

На празднике в честь своего 35-летия Ольга Бузова появилась в золотом платье со стразами. Микроблог поп-дивы пестрит фото и видео с пафосного торжества.

Около года назад супруга Дмитрия Тарасова появилась в точно таком же наряде. Отличался только цвет платья. Костенко облачилась в изумрудное, а Бузова — в золотое мини-платье.

Но если выбор Костенко интернет-пользователи раскритиковали, обвинив модель в отсутствии вкуса, то к Ольге Бузовой публика была более благосклонна, похвалив её наряд.