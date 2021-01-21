Поющая ведущая встретила своё 35-летие в наряде, повторяющем платье, в котором ранее блистала Анастасия Костенко.
Подписчики двух избранниц Дмитрия Тарасова находят интересные параллели между двумя жёнами Тарасова — бывшей и нынешней.
Недавно фолловеры обратили внимание на то, что у Ольги Бузовой в Instagram появился пост, в точности повторяющий подпись к курортному фото Анастасии Костенко.
"Уехать, чтобы вернуться", — написали бывшие соперницы, прощаясь с отпуском в райском уголке планеты.
Тогда поклонники решили, что у женщин просто сходятся мысли, однако новая выходка Бузовой навела поклонников звезды на то, что Бузова троллит Костенко.
На празднике в честь своего 35-летия Ольга Бузова появилась в золотом платье со стразами. Микроблог поп-дивы пестрит фото и видео с пафосного торжества.
Около года назад супруга Дмитрия Тарасова появилась в точно таком же наряде. Отличался только цвет платья. Костенко облачилась в изумрудное, а Бузова — в золотое мини-платье.
Но если выбор Костенко интернет-пользователи раскритиковали, обвинив модель в отсутствии вкуса, то к Ольге Бузовой публика была более благосклонна, похвалив её наряд.
"Платье, как у жены Тарасова, только цвет другой", — заметили поклонники экс-ведущей "Дома-2".
"Настю за это платье зачморили Ольгины фанаты, мол, безвкусица. А сейчас молчат", — комментировали наряд певицы в Сети
По данным, которые предоставляет СМИ пресс-служба американского Белого дома, Дональд Трамп всё-таки уедет из столицы и не останется на инаугурацию Джо Байдена.