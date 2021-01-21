Брежнева рассказала, как восприняла слухи об изменах Меладзе

Артистка периодически узнает из СМИ интересные подробности из жизни супруга.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева объяснила, что слухи о многочисленных изменах Константина Меладзе, про которые она читает в прессе, становятся поводом для шуток в их крепкой семье.

Певица обращает внимание на то, что СМИ любят рассказывать о несуществующих конфликтах между звёздными парами. Слухи нередко не имеют ничего общего с действительностью

"Причем я узнала об этом именно из газет. И что самое удивительное, мне писали в соцсетях либо: «Боже, как жалко, вы были такой прекрасной парой» или «Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе». Я ему прихожу и говорю: «Вот тебе! Ты нашел моложе! Если не знал, то вот так». Он не знал. Теперь знает", — рассказала исполнительница в интервью YouTube-шоу "ОК на связи!".

Меладзе, по словам, Брежневой, спокойно реагирует на подобные сообщения. Вера иногда даже в шутку пытается изобразить гнев и побить "неверного" мужа.