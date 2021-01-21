Автор интимного видео с участием Тарзана извинилась перед Королёвой

История с изменой Сергея Глушко оказалась на редкость "долгоиграющей".

Девушка, которая снимала любовные утехи Тарзана с Анастасией Шульженко на видео, раскаивается в своём поступке. Незадачливого "оператора" зовут Милана Миломанова.

После разразившегося скандала у девушки возникли проблемы, так как она лишилась контракта со своим лейблом. Ей также отказали в рабочей визе в Анголу. Над Миломановой возникла угроза уголовного наказание. судимость очень пугает подругу Шульженко, поэтому она слёзно просила простить Наташу Королёву.

"От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение — плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея", — объяснила Милана.

При этом Миломанова продолжает защищать Шульженко.