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Прилучный похвастался подарком дочери, который она сделала сама

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Агата Муцениеце объясняла, что актёр всегда был хорошим отцом, а после развода его любовь к детям возросла ещё больше.

Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, где его четырёхлетняя дочь Мия дарит ему подарок. Девочка слепила из пластелина отцу памятный сувенир.

"Это бабочка? Офигеть! Ты сама сделала?!" — радуется Прилучный, принимая подарок.

Актёр не прекращает общение с детьми, несмотря на развод с супругой Агатой Муцениеце. У Прилучного растёт также семилетний сын Тимофей.

Ранее актёр вместе с детьми на зимних каникулах лепил снеговика и катался на коньках.

 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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