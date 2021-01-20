Агата Муцениеце объясняла, что актёр всегда был хорошим отцом, а после развода его любовь к детям возросла ещё больше.
Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, где его четырёхлетняя дочь Мия дарит ему подарок. Девочка слепила из пластелина отцу памятный сувенир.
"Это бабочка? Офигеть! Ты сама сделала?!" — радуется Прилучный, принимая подарок.
Актёр не прекращает общение с детьми, несмотря на развод с супругой Агатой Муцениеце. У Прилучного растёт также семилетний сын Тимофей.
Ранее актёр вместе с детьми на зимних каникулах лепил снеговика и катался на коньках.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.