Анастасия Волочкова объяснила, что больше всего ценит в мужчинах

Балерина уверила, что материальное положение кавалера не является для неё определяющим фактором.

Анастасия Волочкова рассказала, что её интересуют красивые, стройные и подтянутые мужчины, обладающие человеческими качествами.

"Деньги в любви не главное. Для меня в мужчинах важно достоинство, благородство. Не скрою, стройность. Я люблю эстетику во всем. И если говорить о сексуальности, то мужчина с большим животом не может быть априори сексуальным", — рассказала Анастасия в интервью "Комсомольской правде".

Волочкова уже прошла те этапы, когда рядом с ней были сказочно состоятельные мужчины. Долгое время у танцовщицы был роман с миллионером Сулейманом Керимовым.

Сейчас Волочкова, по её признанию, смотрит в первую очередь на человека, а не на его банковский счёт.