Киркоров собирается судиться с Литвой из-за запрета на въезд

Королю российской эстрады ограничили въезд на территорию Литвы, так как усмотрели в его творчестве "мягкую российскую пропаганду".

Исполнителю это решение показалось несправедливым, поэтому он намерен отстаивать свои права в Европейском суде.

В вину певцу ставят то, что он поддерживает присоединение Крыма.

Киркоров объяснил, что неправильно смешивать политику и творчество, тем более, что его политические воззрения не имеют ничего общего с гастролями в Литве.

Представлять интересы Филиппа Бедросовича в суде взялся адвокат Александр Добровинский.

"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — объяснил юрист.

В "чёрном списке" литовского МИД уже числятся Григорий Лепс, Валерия и Олег Газманов.