Королю российской эстрады ограничили въезд на территорию Литвы, так как усмотрели в его творчестве "мягкую российскую пропаганду".
Исполнителю это решение показалось несправедливым, поэтому он намерен отстаивать свои права в Европейском суде.
В вину певцу ставят то, что он поддерживает присоединение Крыма.
Киркоров объяснил, что неправильно смешивать политику и творчество, тем более, что его политические воззрения не имеют ничего общего с гастролями в Литве.
Представлять интересы Филиппа Бедросовича в суде взялся адвокат Александр Добровинский.
"Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — объяснил юрист.
В "чёрном списке" литовского МИД уже числятся Григорий Лепс, Валерия и Олег Газманов.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.