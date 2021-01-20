Актёр Дмитрий Орлов рассказал о мирном разводе с женой

Актёр опубликовал самый трогательный пост о расставании с супругой Натальей Бражник.

Дмитрий Орлов в своём Instagram-аккаунте написал о том, что скоро обретёт холостяцкий статус.

Под совместной фотографией с супругой артист написал слова, которые свидетельствуют о том, что расставание супругов проходит мирно.

Он поблагодарил жену за всё хорошее, что их связывало, назвав супругу необыкновенным человеком и чарующей женщиной. Он пожелал жене идти по жизни новой прекрасной дорогой.

Известие опечалило поклонников артиста.

"На такую невесёлую новость лайк ставить как-то неправильно", — написали фолловеры.

Это уже второй брак, который закончился для актёра разводом. Ранее он был женат на Ирине Пеговой.