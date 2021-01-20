Актёр опубликовал самый трогательный пост о расставании с супругой Натальей Бражник.
Дмитрий Орлов в своём Instagram-аккаунте написал о том, что скоро обретёт холостяцкий статус.
Под совместной фотографией с супругой артист написал слова, которые свидетельствуют о том, что расставание супругов проходит мирно.
Он поблагодарил жену за всё хорошее, что их связывало, назвав супругу необыкновенным человеком и чарующей женщиной. Он пожелал жене идти по жизни новой прекрасной дорогой.
Известие опечалило поклонников артиста.
"На такую невесёлую новость лайк ставить как-то неправильно", — написали фолловеры.
Это уже второй брак, который закончился для актёра разводом. Ранее он был женат на Ирине Пеговой.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.