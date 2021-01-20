Король не бьёт даму: в Европе придумали толерантные игральные карты

Особой толерантностью отличились в Нидерландах.

В модернизированной колоде игральных карт больше нет валетов, королей и дам. Традиционные монаршие персоналии заменили на бронзовые, серебряные и золотые символы.

Идея такой колоды принадлежит 23-летней выпускнице вуза по специальности "Судебная психология" Инди Меллинк, которая уверена, что карточная игра создаёт неравенство, потому что король в ней занимает более выгодную позицию, чем дама.

"Если у нас есть такая иерархия, что король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто ещё один способ сказать: "Эй, ты менее важен", — объяснила девушка изданию Daily Mail.

Уже продано более 1500 новых колод. Заядлые карточные игроки не в восторге от такого нововведения, отмечая, что новые карты заставляют менять правила игры.