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Друг Началовой рассказал о её тщетных попытках забеременеть

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Имя умершей певицы неожиданно возглавило рейтинг новостных лент о звёздах в связи с известием о том, что Началова стала мамой во второй раз уже после своей смерти.

Друг Началовой рассказал о её тщетных попытках забеременеть

В СМИ растиражировали информацию о том, что возлюбленный Юлии Началовой Вячеслав Кудря будто бы воспользовался её яйцеклетками, прибегнул к услугам суррогатной матери. Он якобы воспитывает сейчас сына Юлии Началовой.

Фантастическую истории поспешили опровергнуть те, кто близко был знаком с Началовой.

Журналист Денис Сорокин, которого с певицей связывала долгая дружба, пришёл в ужас от такой информации.

"Второго ребенка Юля действительно хотела: она много раз предпринимала попытки стать мамой, находясь в отношениях с хоккеистом Фроловым. Она мне сама много раз говорила: "Я обожаю Верочку, хочу нарожать кучу детишек. В материнстве и есть смысл моей жизни". К сожалению, состояние здоровья не позволило ей еще родить. Юля сильно переживала из-за этого, у нее были депрессии. Однажды мы с ней встретились на светской тусовке, сели за столик, и Юля расплакалась: "Я так хотела детей от Саши, но Бог, видимо, не дал, потому что видел, каким он окажется в итоге", — объяснил Сорокин в интервью с Sobesednik. ru.

Друг певицы уверен, что вся информация о сыне Юлии Началовой от Вячеслава Кудря является чистым вымыслом.

 

 

Автор: Елена Былкина
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Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

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