Рената Литвинова закрутила роман с французским миллионером

Новый возлюбленный делает красивые жесты, стараясь впечатлить одну самых экстравагантных актрис России.

Рената Литвинова сама намекнула о том, что её чары подействовали на состоятельного бизнесмена из Франции.

Актриса опубликовала в Instagram обложку журнала Tatler, на которой анонсируется материал, рассказывающий о её романе с французским миллионером. Артистка посоветовала подписчикам обязательно прочитать статью, в которой рассказывается о её любовной истории.

Из публикации в глянцевом издании известно, что бойфренд Литвиной вхож в привилегированные касты французских миллионеров. Кавалер обворожительной актрисы, по информации журнала Tatler, владеет замками и отелями.

Несмотря на то, что влюблённых разделяют закрытые из-за пандемии коронавируса границы, их чувства не угасли.

Бизнесмен балует Литвинову, приглашая её в "легендарный икорный ресторан на пляс Мадлен". Заведение открыло для миллионера и его спутницы двери, минуя тот обстоятельство, что ресторан закрыт для остальных посетителей.