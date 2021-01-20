Ида Галич подтвердила развод с мужем

Одна из самых успешных блогеров России рассталась с супругом.

Подписчики Иды Галич давно заметили, что в семье видеоблогера происходит разлад. Ренее Галич намекала на расставание с супругом Аланом Басиевым.

"У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой", — писала ранее ведущая.

Семейную темы в своих вайнах женщина продолжает с коллегой по творчеству, в то время как раньше партнёром в скетчах нередко выступал её супруг.

Галич собирается переезжать в новый дом, однако туда Ида переселится без мужа. В её новом особняке нашлось место для любимого сына Леона и её родителей.