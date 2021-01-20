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Ида Галич подтвердила развод с мужем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из самых успешных блогеров России рассталась с супругом.

Ида Галич подтвердила развод с мужем

Подписчики Иды Галич давно заметили, что в семье видеоблогера происходит разлад. Ренее Галич намекала на расставание с супругом Аланом Басиевым.

"У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой", — писала ранее ведущая.

Семейную темы в своих вайнах женщина продолжает с коллегой по творчеству, в то время как раньше партнёром в скетчах нередко выступал её супруг.

Галич собирается переезжать в новый дом, однако туда Ида переселится без мужа. В её новом особняке нашлось место для любимого сына Леона и её родителей.

"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе, — подчеркнула 30-летняя звезда Сети. — Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И, может, будет одна на всю жизнь!", — поделилась Галич своими мыслями с поклонниками. 

 

 

Автор: Елена Былкина
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