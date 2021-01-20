Одна из самых успешных блогеров России рассталась с супругом.
Подписчики Иды Галич давно заметили, что в семье видеоблогера происходит разлад. Ренее Галич намекала на расставание с супругом Аланом Басиевым.
"У нас в жизни наступил новый этап, у каждого свой", — писала ранее ведущая.
Семейную темы в своих вайнах женщина продолжает с коллегой по творчеству, в то время как раньше партнёром в скетчах нередко выступал её супруг.
Галич собирается переезжать в новый дом, однако туда Ида переселится без мужа. В её новом особняке нашлось место для любимого сына Леона и её родителей.
"Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе, — подчеркнула 30-летняя звезда Сети. — Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И, может, будет одна на всю жизнь!", — поделилась Галич своими мыслями с поклонниками.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.