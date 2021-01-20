Хейтеры довели вдову Грачевского до истерики из-за похорон

Екатерина Белоцерковская высказала возмущения по поводу многочисленных упрёков со стороны любителей давать советы.

Вдова Бориса Грачевского пожаловалась на "диванных критиков". Женщина находится в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому каждое замечание воспринимает крайне болезненно.

В Instagram Екатерина Белоцерковская объяснила, что никого не просила помогать ей в деле организации похорон мужа.

36-летняя актриса просила оставить её в покое.

"Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" — написала Екатерина.

Вдова худрука "Ералаша" отметила, что единственной загвоздкой было место на кладбище, так как семья не могла определиться с выбором. Эту проблему Белоцерковская решила в кругу семьи, не спрашивая советов посторонних.

Подписчики, сочувствующие горю женщины, которая осталась вдовой с маленьким ребёнком, были возмущены тем, что кто-то позволяет себе "хейтить" женщину, переживающую горе утраты.