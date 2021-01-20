Екатерина Белоцерковская высказала возмущения по поводу многочисленных упрёков со стороны любителей давать советы.
Вдова Бориса Грачевского пожаловалась на "диванных критиков". Женщина находится в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому каждое замечание воспринимает крайне болезненно.
В Instagram Екатерина Белоцерковская объяснила, что никого не просила помогать ей в деле организации похорон мужа.
36-летняя актриса просила оставить её в покое.
"Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" — написала Екатерина.
Вдова худрука "Ералаша" отметила, что единственной загвоздкой было место на кладбище, так как семья не могла определиться с выбором. Эту проблему Белоцерковская решила в кругу семьи, не спрашивая советов посторонних.
Подписчики, сочувствующие горю женщины, которая осталась вдовой с маленьким ребёнком, были возмущены тем, что кто-то позволяет себе "хейтить" женщину, переживающую горе утраты.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.