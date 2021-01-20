Экс-ведущая "Дома-2" заявила, что её имя использовали, так как она не ждала, что её будут встречать фанаты в аэропорту Внуково, куда должен был прилететь самолёт с Навальным.
По словам исполнительницы, о её прилёте из Санкт-Петербурга в Москву были осведомлены только три человека.
"До меня доходят разные слухи. Приятно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что нет человека популярнее меня… Вопросов много", — объяснила она в Instagram.
Поразительное совпадение, когда в аэропорт Внуково почти одновременно должны были прибыть и Алексей Навальный, и Ольга Бузова, озадачило поп-диву.
Ольга Бузова пожаловалась на то, что из-за переноса рейса в Шереметьево, у неё сорвались съёмки.
Фанаты Бузовой, по информации издания "Подъём", не смогли объяснить, почему встречали певицу из Санкт-Петербурга в зоне прилёта международных рейсов.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.