Бузова о прилёте Навального: Моей фамилией воспользовались

Экс-ведущая "Дома-2" заявила, что её имя использовали, так как она не ждала, что её будут встречать фанаты в аэропорту Внуково, куда должен был прилететь самолёт с Навальным.

По словам исполнительницы, о её прилёте из Санкт-Петербурга в Москву были осведомлены только три человека.

"До меня доходят разные слухи. Приятно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди. Понятно, что нет человека популярнее меня… Вопросов много", — объяснила она в Instagram.

Поразительное совпадение, когда в аэропорт Внуково почти одновременно должны были прибыть и Алексей Навальный, и Ольга Бузова, озадачило поп-диву.

Ольга Бузова пожаловалась на то, что из-за переноса рейса в Шереметьево, у неё сорвались съёмки.

Фанаты Бузовой, по информации издания "Подъём", не смогли объяснить, почему встречали певицу из Санкт-Петербурга в зоне прилёта международных рейсов.