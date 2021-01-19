Известная актриса Оксана Акиньшина жёстко раскритиковала популярное общественное движение среди женщин. По её мнению, обычно приверженицами феминизма являются "не очень красивые женщины".

"Мне безразличны его идеи. Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!" — отметила артистка.

"Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина", — добавила Акиньшина в интервью "Известиям".