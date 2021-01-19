Актёр Дмитрий Орлов никогда не раскрывал детали личной жизни, а лишь указывал на то, что ему очень повезло с женой.
В браке с Натальей Бражник артист прожил девять лет. Недавно он решил поблагодарить свою супругу за эти замечательные годы, а также сообщил о разводе. Орлов отметил, что пара расходится по-мирному и никто не держит ни на кого зла.
"Девять лет как один радостный, солнечный и счастливый день с необыкновенным человеком и чарующей женщиной. Спасибо за каждое мгновение рядом с тобой. Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне", — написал актёр в Instagram с хэштегом "развод".
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