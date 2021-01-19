Актёр Дмитрий Орлов разводится с женой после девяти лет брака

Актёр Дмитрий Орлов никогда не раскрывал детали личной жизни, а лишь указывал на то, что ему очень повезло с женой.

В браке с Натальей Бражник артист прожил девять лет. Недавно он решил поблагодарить свою супругу за эти замечательные годы, а также сообщил о разводе. Орлов отметил, что пара расходится по-мирному и никто не держит ни на кого зла.