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Шоу-бизнес: творчество или хайп? Точка зрения Игоря Саруханова

Шоу-бизнес

В программе "Точка зрения" — Игорь Саруханов, советский и российский певец, композитор, поэт, Заслуженный артист России, автор хитов "Позади крутой поворот", "Зелёные глаза", "Желаю тебе", "Дорогие мои старики", "Бухта радости", "Это не любовь", "Скрипка-лиса", "Лодочка", "Поминальная" и многих других.

Шоу-бизнес: творчество или хайп?

Правда ли, что Игорь Саруханов поёт только вживую? Что он делал в самый разгар пандемии? Почему считает, что в России пора создать профсоюз музыкантов? Чем ему не угодил рэпер Моргенштерн? Об этом, о своих армянских корнях и Нагорном Карабахе и многом другом Игорь Саруханов рассказал ведущему программы "Правды.Ру" "Точка зрения" Сергею Каргашину.

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Автор: Сергей Каргашин, Редактор: Елена Тимошкина
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