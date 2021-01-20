Тодоренко озадачила подписчиков, признавшись, что у неё двое детей

Ведущая "Орла и решки" удивила поклонников неожиданным признанием.

Регина Тодоренко, прощаясь с золотыми деньками на Бали, поблагодарила знакомого за то, что нашёл для них подходящее жильё.

"В этом посте я хочу выразить благодарность человеку, который помог нам найти жильё на Бали, учёл каждую просьбу, так как для меня очень важно, чтобы дом был безопасен для детей, а их у нас сейчас двое, ещё и разновозрастные. Спасибо тебе, @nikita_bali, за оперативность и качество", — написала Регина.

Подписчики не поняли смысла высказывания Регины, так как им было известно только об одном ребёнке Тодоренко и Влада Топалова.