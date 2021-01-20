Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Американского солдата обвиняют в оказании помощи террористам
Байден не увидит Трампа на инаугурации: Флорида важнее
Администрация Байдена продолжит признавать Гуайдо президентом Венесуэлы
В США поддержали вооружение Украины "для самозащиты"
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Бывший украинский министр оценил шансы на дефолт страны
США планируют полный пересмотр подхода к отношениям с Северной Кореей
Армия Украины провалила задание по переходу на стандарты НАТО
США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым

Тодоренко озадачила подписчиков, признавшись, что у неё двое детей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая "Орла и решки" удивила поклонников неожиданным признанием.

Тодоренко озадачила подписчиков, признавшись, что у неё двое детей

Регина Тодоренко, прощаясь с золотыми деньками на Бали, поблагодарила знакомого за то, что нашёл для них подходящее жильё.

"В этом посте я хочу выразить благодарность человеку, который помог нам найти жильё на Бали, учёл каждую просьбу, так как для меня очень важно, чтобы дом был безопасен для детей, а их у нас сейчас двое, ещё и разновозрастные. Спасибо тебе, @nikita_bali, за оперативность и качество", — написала Регина.

Подписчики не поняли смысла высказывания Регины, так как им было известно только об одном ребёнке Тодоренко и Влада Топалова.

"Регина здравствуйте! Я не поняла, второй ребёнок откуда? Я что-то пропустила?", — удивились фолловеры

"Это скорее всего двоюродная сестра Майкла. Дочь Алины Топаловой", — объяснили сведущие интернет-пользователи.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Слепаков похвастался своей сестрой с шикарными вокальными данными
Морпехи Украины несут потери в Донбассе из-за кадрового дефицита
Бывший украинский министр оценил шансы на дефолт страны
Анфиса Чехова рассказала, как сын отреагировал на её фото в стиле ню
США планируют полный пересмотр подхода к отношениям с Северной Кореей
Армия Украины провалила задание по переходу на стандарты НАТО
США и НАТО отработали на учениях атаку на Крым
Ситуация критическая: на ТЭС Украины заканчивается уголь
Трамп рассекретил документы расследования вмешательства РФ в выборы
12 нацгвардейцев США заподозрены в "экстремистских связях"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Мир. Новости мира
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад
У Путина нет дворца: Песков о новом расследовании ФБК
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
В России могут появиться передвижные аптеки
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников