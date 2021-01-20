Ведущая "Орла и решки" удивила поклонников неожиданным признанием.
Регина Тодоренко, прощаясь с золотыми деньками на Бали, поблагодарила знакомого за то, что нашёл для них подходящее жильё.
"В этом посте я хочу выразить благодарность человеку, который помог нам найти жильё на Бали, учёл каждую просьбу, так как для меня очень важно, чтобы дом был безопасен для детей, а их у нас сейчас двое, ещё и разновозрастные. Спасибо тебе, @nikita_bali, за оперативность и качество", — написала Регина.
Подписчики не поняли смысла высказывания Регины, так как им было известно только об одном ребёнке Тодоренко и Влада Топалова.
"Регина здравствуйте! Я не поняла, второй ребёнок откуда? Я что-то пропустила?", — удивились фолловеры
"Это скорее всего двоюродная сестра Майкла. Дочь Алины Топаловой", — объяснили сведущие интернет-пользователи.
Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.